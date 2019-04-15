Спорт

Великолучане обыгрывают псковичей в матче первенства России по футболу

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, счет после первого тайма — 1:0. Встреча проходит в Великих Луках.

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