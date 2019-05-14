Псковские курсанты стали бронзовыми призерами чемпионата СЗФО по дзюдо

Александр Седунов: Ежегодно потребность в педагогических кадрах составляет 200-250 человек

Праймериз без неожиданностей

Проведение Ганзейских дней никаким образом не отразится на выпускных - Александр Седунов

На 4,7% увеличился тариф на услуги великолукского МП «Аварийно-ремонтный участок»

12,130 млн рублей выделено на создание ключевого центра цифрового образования «IT-куб» в Пскове

В Пскове пройдет V съезд библиотекарей Псковской области

Начальник псковского УГХ посоветовал жильцам со Стахановской, опасающимся падающих деревьев, нанять подрядчика

Николай Рассадин остался доволен игрой сборной России на чемпионате мира по хоккею

Псковские полицейские и активисты закрасили более 50 надписей с наркорекламой

Более 100 работ приняли участие в фотоконкурсе «Ганза: история, города, люди»

В Псковской области завершились ЕГЭ по географии и литературе