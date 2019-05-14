Псковские курсанты стали бронзовыми призерами чемпионата СЗФО по дзюдо

В городе Тосно Ленинградской области завершился чемпионат Северо-Западного федерального округа по дзюдо, в котором приняли участие около ста спортсменов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.
По итогам соревнований среди женщин курсант Псковского филиала академии Дарья Кузьмина заняла третье место в весовой категории до 70 кг.
Среди мужчин «бронзу» в весовой категории до 66 кг завоевал псковский курсант Шамиль Шахбанов.
Курсант Псковского филиала академии Ахмед Нурмагомедов занял почетное третье место в весовой категории до 90 кг.
Спортсмены Шахбанов и Нурмагомедов подтвердили разряд кандидата в мастера спорта России по дзюдо.
Тренирует курсантов преподаватели кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии Антон Эрастов и Кирилл Романов.