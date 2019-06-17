Спорт

Сын депутата Алексея Севастьянова находится на просмотре в одном из зарубежных футбольных клубов

Шесть молодых футболистов из ФК «Псков - 747» в настоящее время находятся на просмотрах в российских и зарубежных футбольных клубах. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания, президент областной футбольной федерации Алексей Севастьянов. В том числе на просмотре находится и сын депутата, Михаил Севастьянов.

«У нас сегодня достаточно серьезная молодежь. Шесть человек сейчас находятся в России и за границей на просмотрах», - отметил гость студии, пояснив, что его сын сейчас за границей, но не конкретизируя, в каком клубе. - Я рад и за сына, и за остальных его сверстников. У нас хорошие 17-18-летние ребята, в серьезных клубах просматриваются: в Сочи, Ростове, в "Рубине"».

«Эта модель показывает, что мы идем правильным путем. Мы воспитываем "ребят с нашего двора" и показываем: если ты не ушел в науку, ты можешь реализовать себя в спорте, и сегодня многие дети гуляют на улице не с камнями в руках, а с мячом», - подчеркнул Алексей Севастьянов.

Отвечая на вопрос, что будет с псковским футболом, если вся перспективная молодежь уйдет в престижные клубы страны и зарубежья, гость студии отметил, что «у нас на подходе еще есть хорошая молодежь, не менее талантливая». «Просмотр просмотром, но не все его пройдут. Кто-то из ребят останется в псковском клубе, и мы сможем нивелировать этот процесс, и у нас хватит сил», - отметил президент областной федерации футбола.

Кроме того, он позитивно высказался по поводу того, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддерживает псковский футбол. «Мне приятно, что Михаил Юрьевич детально подходит к футболу. Мы на пороге нескольких решений. В том числе, мы претендуем на получение статуса регионального центра развития детского футбола. Это позволит сделать одну сильную школу. Плюсов достаточно, вплоть до федеральной поддержки в обучении и приобретении инвентаря», - пояснил Алексей Севастьянов.

Кроме того, президент областной федерации футбола выразил надежду, что на пользу псковскому футболу пойдет и тот факт, что он вошел в состав совета ПФЛ.