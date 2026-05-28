Регулярные занятия по плейстику хотят проводить для пенсионеров Пскова

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин совместно с сенатором от Псковской области, региональным координатором партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» Натальей Мельниковой посетил Социальный городок. Главной целью визита стало участие в авторском мастер-классе инструктора Анатолия Лаптева по плейстику — уникальной системе движений, направленной на поддержание физического и ментального здоровья людей старшего возраста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в реготделении партии.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Плейстик давно зарекомендовал себя как мягкая, но эффективная методика, объединяющая плавные движения, дыхательные практики и музыкальное восприятие. Анатолий Лаптев хорошо знаком псковичам: ранее в рамках спортивного марафона «Сила России» он уже проводил масштабное занятие на стадионе «Машиностроитель», где основной акцент делался на социальной адаптации и профилактике возрастных изменений. В этот раз встреча прошла в более камерной обстановке. Вместе с подопечными Социального городка Наталья Мельникова и Юрий Бурлин лично опробовали методику, оценили её доступность и терапевтический эффект, а также обсудили механики упражнений и приёмы взаимодействия с участниками разных возрастных групп. Отдельно состоялась беседа с местным активом, чьи отзывы и предложения легли в основу дальнейшего планирования.

Важным итогом встречи стала предварительная договорённость об открытии постоянного направления по плейстику под эгидой Социального городка. 

«Предстоит пройти ряд организационных и методических этапов, но первые конкретные шаги в этом направлении уже сделаны. Регулярные занятия могут стать частью системной работы по поддержке активного долголетия и социальной включённости пожилых жителей региона», – отметил Юрий Бурлин.

Депутат выразил особую благодарность Наталье Мельниковой, которая, несмотря на плотный рабочий график сенатора, нашла возможность поддержать инициативу на местах. Слова признательности также были адресованы руководству и коллективу Социального городка за тёплый приём, профессионализм и искреннюю заинтересованность в развитии проекта. Как подчеркнули парламентарии, их вовлечённость имеет ключевое значение для комфорта и мотивации старшего поколения.

 

Работа по интеграции методики плейстика в программу досуга и реабилитации продолжится. Ожидается, что уже в ближайшее время будут определены площадки, расписание и критерии участия, чтобы новые занятия стали доступными для всех желающих пенсионеров Пскова.

Пресс-портреты

Бурлин Юрий Вячеславович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1

Мельникова Наталья Геннадьевна

Член Совета Федерации от Псковской области.

