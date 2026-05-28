Регулярные занятия по плейстику хотят проводить для пенсионеров Пскова

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин совместно с сенатором от Псковской области, региональным координатором партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» Натальей Мельниковой посетил Социальный городок. Главной целью визита стало участие в авторском мастер-классе инструктора Анатолия Лаптева по плейстику — уникальной системе движений, направленной на поддержание физического и ментального здоровья людей старшего возраста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в реготделении партии.
Плейстик давно зарекомендовал себя как мягкая, но эффективная методика, объединяющая плавные движения, дыхательные практики и музыкальное восприятие. Анатолий Лаптев хорошо знаком псковичам: ранее в рамках спортивного марафона «Сила России» он уже проводил масштабное занятие на стадионе «Машиностроитель», где основной акцент делался на социальной адаптации и профилактике возрастных изменений. В этот раз встреча прошла в более камерной обстановке. Вместе с подопечными Социального городка Наталья Мельникова и Юрий Бурлин лично опробовали методику, оценили её доступность и терапевтический эффект, а также обсудили механики упражнений и приёмы взаимодействия с участниками разных возрастных групп. Отдельно состоялась беседа с местным активом, чьи отзывы и предложения легли в основу дальнейшего планирования.
Важным итогом встречи стала предварительная договорённость об открытии постоянного направления по плейстику под эгидой Социального городка.
Депутат выразил особую благодарность Наталье Мельниковой, которая, несмотря на плотный рабочий график сенатора, нашла возможность поддержать инициативу на местах. Слова признательности также были адресованы руководству и коллективу Социального городка за тёплый приём, профессионализм и искреннюю заинтересованность в развитии проекта. Как подчеркнули парламентарии, их вовлечённость имеет ключевое значение для комфорта и мотивации старшего поколения.
Работа по интеграции методики плейстика в программу досуга и реабилитации продолжится. Ожидается, что уже в ближайшее время будут определены площадки, расписание и критерии участия, чтобы новые занятия стали доступными для всех желающих пенсионеров Пскова.
