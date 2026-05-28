Военно-спортивные игры «Наследники Победы» проведут на полигоне «Завеличье»

Военно-спортивные игры «Наследники Победы», организованные в рамках международных соревнований «Время героев», пройдут с 28 по 30 мая в Пскове на территории полигона «Завеличье». Общее руководство проведением соревнований осуществляет правительство Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном филиале центра «Воин».

Военно-спортивная игра «Наследники Победы» проводится при непосредственном участии Федерации практической стрельбы Псковской области и филиала центра «Воин» в Псковской области. Инструкторы центра обеспечат судейство соревновательных этапов, контроль прохождения испытаний участниками и объективную оценку результатов команд.

В играх примут участие 48 команд из Псковской области, регионов Северо-Западного федерального округа, а также представители Белоруссии и Абхазии.

Участникам предстоит продемонстрировать уровень физической, тактической и военно-прикладной подготовки, навыки командной работы, а также способность принимать решения в условиях соревновательной борьбы.

«Военно-спортивные игры “Наследники Победы” — это не только соревнования, но и важная площадка для патриотического воспитания молодёжи, обмена опытом и укрепления командного духа. Для центра “Воин” участие в организации подобных мероприятий является важной частью работы по подготовке молодых людей, готовых к ответственности, дисциплине и служению своей стране», — отметил директор филиала центра «Воин» в Псковской области Владислав Бобылев.

Военно-спортивные игры «Наследники Победы» направлены на патриотическое воспитание молодёжи, развитие интереса к военно-прикладным дисциплинам и укрепление межрегионального и международного взаимодействия среди участников.