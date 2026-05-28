Военно-спортивные игры «Наследники Победы» проведут на полигоне «Завеличье»

Военно-спортивные игры «Наследники Победы», организованные в рамках международных соревнований «Время героев», пройдут с 28 по 30 мая в Пскове на территории полигона «Завеличье». Общее руководство проведением соревнований осуществляет правительство Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном филиале центра «Воин».
Военно-спортивная игра «Наследники Победы» проводится при непосредственном участии Федерации практической стрельбы Псковской области и филиала центра «Воин» в Псковской области. Инструкторы центра обеспечат судейство соревновательных этапов, контроль прохождения испытаний участниками и объективную оценку результатов команд.
В играх примут участие 48 команд из Псковской области, регионов Северо-Западного федерального округа, а также представители Белоруссии и Абхазии.
Участникам предстоит продемонстрировать уровень физической, тактической и военно-прикладной подготовки, навыки командной работы, а также способность принимать решения в условиях соревновательной борьбы.
Военно-спортивные игры «Наследники Победы» направлены на патриотическое воспитание молодёжи, развитие интереса к военно-прикладным дисциплинам и укрепление межрегионального и международного взаимодействия среди участников.