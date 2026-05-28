Проект «Псков.Старт» планируют запустить с начала учебного года

Запуск проекта «Псков.Старт» планируется в Псковской области с начала учебного года. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект позволит порядка 10 тысячам детей 7–8 лет бесплатно пройти обучение основам плавания, самообороны и ориентирования на местности.

Также прорабатывается механизм спортивных рибейтов для привлечения межрегиональных и всероссийских соревнований. Такой инструмент уже показал востребованность в кинематографической сфере, и его можно использовать для развития спортивной событийной повестки, заметил глава региона.

Отдельно он остановился на адаптивном спорте: «По понятным причинам его значение растет. Все больше людей нуждаются в специальных условиях для занятий физической культурой и спортом. По поручению президента мы должны обеспечить нашим ветеранам широкие возможности для спортивной реабилитации, самореализации и участия в соревнованиях».

Сейчас, подчеркнул Михаил Ведерников, специализированной инфраструктуры недостаточно. Люди часто занимаются на неприспособленных объектах.