 
Спорт

В Псковской области построят Центр адаптивной физической культуры и спорта для ветеранов

0

В Псковской области построят Центр адаптивной физической культуры и спорта для ветеранов СВО. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Значение адаптивного спорта в Псковской области растет. Все больше людей нуждаются в специальных условиях для занятий физической культурой и спортом. По поручению президента мы должны обеспечить нашим ветеранам широкие возможности для спортивной реабилитации, самореализации и участия в соревнованиях. Сейчас специализированной инфраструктуры недостаточно. Люди часто занимаются на неприспособленных объектах», - отметил глава региона.

Он добавил, что поэтому сейчас ведется работа с Министерством спорта России по вопросу строительства Центра адаптивной физической культуры и спорта. По словам Михаила Ведерникова, это будет ключевой объект для всей области.

«В прошлом году получили поддержку министра. В этом планируем добиться окончательного решения», - резюмировал губернатор.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Отчет губернатора о деятельности правительства Псковской области за 2025 год

Армен Мнацаканян: Хочу поблагодарить губернатора за то, что мы друг друга слышим

Александр Котов назвал отчет губернатора результатом совместной работы

В Псковской области построят Центр адаптивной физической культуры и спорта для ветеранов
Другие материалы сюжета

Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026