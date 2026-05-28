В Псковской области построят Центр адаптивной физической культуры и спорта для ветеранов СВО. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Значение адаптивного спорта в Псковской области растет. Все больше людей нуждаются в специальных условиях для занятий физической культурой и спортом. По поручению президента мы должны обеспечить нашим ветеранам широкие возможности для спортивной реабилитации, самореализации и участия в соревнованиях. Сейчас специализированной инфраструктуры недостаточно. Люди часто занимаются на неприспособленных объектах», - отметил глава региона.

Он добавил, что поэтому сейчас ведется работа с Министерством спорта России по вопросу строительства Центра адаптивной физической культуры и спорта. По словам Михаила Ведерникова, это будет ключевой объект для всей области.