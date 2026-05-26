3:0 и исторический разгром: как ФК «Луки-Энергия» победила «Звезду» с «сухим» счётом

В воскресенье «Луки-Энергия» провела пятый домашний матч, в котором одержала победу над «Звездой» с «сухим» счётом – 3:0. Таким образом, команда Михаила Сальникова продолжила свою серию без поражений, доведя её до девяти игр. Великолукская команда – единственная в «Группе 2», выступающая без поражений со старта сезона, сообщили Псковской Ленте Новостей в футбольной команде «Луки-Энергия».

Соперник великолучан по матчу девятого тура оказался рекордсменом по продолжительности противостояния. В рамках четырёх различных турниров «Луки-Энергия» провела со «Звездой» 22 очных поединка.

Спортсмены разыграли мяч в центральном круге и матч начался. Команды активно включились в игру и в течение трёх минут обменялись подходами к чужим штрафным, но без обострения у обеих ворот. Первыми удар нанесли хозяева. На исходе шестой минуты Шестаков пробил с линии штрафной, отправив мяч выше ворот, защищаемых 31-летним ветераном «красно-чёрных» Андреем Зайцевым («Звезда»).

Спустя две минуты гости ответили ударом Руслана Ангутаева («Звезда»). Он целил в дальний нижний угол ворот, но в створ не попал. И тут же мгновенная «ответка» от великолучан и удар низом в дальний угол Шестакова. И в этом случае мяч разминулся с воротами.

Очередной удар по воротам гостей нанёс на 12-й минуте Иван Галанин («Луки-Энергия»), отправив мяч рядом со штангой. На 18-й минуте Селюков врывается в штрафную соперника и из зоны пенальти наносит удар. В это время, падающий рядом с ним на газон Филипп Нуретдинов («Звезда»), касается рукой мяча. Арбитр фиксирует нарушение и назначает в ворота гостей пенальти.

Капитан великолучан Виктор Киселёв устанавливает мяч на «точку». Небольшой разбег и удар. Андрей Зайцев («Звезда») падает вправо, а Виктор отправляет мяч левее от голкипера в сетку.

На 19-й минуте «Луки-Энергия» выходит вперёд – 1:0.

Пропустив мяч с пенальти, гости мгновенно устремились вперёд, спеша отыграться.

На 26-й минуте арбитр выносит первое предупреждение в матче, наказывая Филиппа Нуретдинова за грубую игру против Валентина Андямова («Луки-Энергия»). Через три минуты у центрального круга уже Илья Сальников («Луки-Энергия») зарабатывает предупреждение за фол на Романе Зайцеве. На 39-й минуте судья выносит третье предупреждение в матче, наказывая Артема Колобова («Звезда») за фол против Селюкова, и назначает штрафной.

Исполняя этот стандарт, Иван Галанин («Луки-Энергия») катит мяч в зону пенальти, куда выбегает Илья Сальников. Удар Ильи и мяч рикошетом от головы Артема Колобова влетает в сетку ворот «Звезды».

На 40-й минуте «Луки-Энергия» удваивает своё преимущество в счёте – 2:0.

На последних секундах тайма великолучане едва не забили третий мяч в ворота Андрея Зайцева («Звезда») во время затяжной атаки. Минуту мяч «гостил» в штрафной «красно-чёрных». Четыре удара великолучан накрыли гости в этом временном отрезке.

Свисток судьи возвестил об окончании первой половины встречи. «Красно-жёлтые» дольше контролировали игру в первом тайме против гостевой команды, забив по голу в начале и концовке тайма.

В перерыве Альберт Лукманов, выполнявший обязанности главного тренера, по причине дисквалификации Михаила Сальникова, заменил Шестакова Кузьминым. Его визави Олег Лифоренко ответил тройной заменой, в том числе отправив в игру 18-летнего вратаря Максима Ефремова, пояснив после матча эту замену словами: «Стало понятно, что нам во втором тайме вряд ли удастся спастись, так пусть молодой вратарь набирается опыта».

Тем не менее, во втором тайме «Звезда» попыталась вернуться в игру, стараясь создать моменты у ворот Мельника. На 52-й минуте Мельник в прыжке прерывает поперечную передачу справа Копитеца. А следом забирает мяч в руки после удара с линии штрафной Нышаналиева. Именно этот удар стал первым в створ ворот «Луки-Энергии».

Хозяева, не пытаясь играть по счёту, продолжали атаковать, ища бреши в обороне «красно-чёрных. На 53-й минуте Селюков столкнулся в штрафной с вратарём гостей Ефремовым, и обоим игрокам потребовалась медицинская помощь, после которой они вернулись в игру.

За 20 минут до финального свистка Лукманов принимает решение провести тройную замену, выпустив на поле Серасхова, Дибиргаджиева и Егорова. А тем временем Панков подхватывает на своей половине поля мяч, смещается к правой бровке и стремительно мчится вперёд. Практически до лицевой линии добегает Михаил и делает назад передачу в штрафную Ивану Галанину («Луки-Энергия»). Иван, выполнив шаг вперёд, подправляет мяч себе под правую ногу и наносит удар низом в дальний угол ворот. Мяч от штанги влетает в сетку ворот. Бильярдный удар – от борта в лузу.

На табло стадиона «Экспресс» третий раз меняется счёт – 3:0.

«Этот гол, безусловно, стал украшением матча, безупречно исполненный Иваном Галаниным («Луки-Энергия») на 70-й минуте игры. Он, забив 3-й мяч в сезоне, единолично возглавил список бомбардиров "Луки-Энергии"», - рассказали в футбольной команде.

Едва гости разыграли в центральном круге мяч, как хозяева, завладев им, устремились вперёд, прижав «красно-чёрных» к их воротам. Раз за разом великолучане исполняют угловые, пытаясь четвёртым голом завершить эту встречу.

За 9 минут до финального свистка матч прерывает ливень, играть в таких условиях становится невозможным и судья уводит команды в раздевалки. Через несколько минут ливень уменьшился, команды возвратились на поле и матч продолжился. Ливень «подзарядил» гостей и они добавили активности на чужой половине поля, пытаясь организовать гол «престижа».

Три добавленные арбитром минуты не изменили счёт на табло. Финальный свисток зафиксировал победу «Луки-Энергии» над «Звездой» с крупным «сухим» счётом – 3:0.

Эта победа великолучан стала самой крупной в истории 23 встреч с данной командой.

Серия «Луки-Энергии» без поражений насчитывает уже 9 матчей – пять побед и четыре ничьих, а Дмитрий Мельник записывает себе в актив третий «сухарь».

Очередной 10-й тур великолучане пропускают, а в 11-м дома 7 июня будут принимать одного из лидеров «Группы 2» команду «Муром». Игра начнётся в 16 часов.