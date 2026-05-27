Массовое свечение аэростатов впервые состоится в чаше Великолукской крепости

12 июня станет одним из самых ярких дней в программе 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, сообщили в сообществе «Воздухоплавание | Великие Луки» социальной сети «ВКонтакте».

«Великие Луки вновь станут столицей российского воздухоплавания - уже 11 июня здесь стартует 30-я Международная встреча воздухоплавателей. В этот день в город начнут съезжаться пилоты аэростатов из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Также 11 июня запланированы первые тренировочные полеты, которые откроют насыщенную программу большого праздника неба», - говорится в сообщении.

По словам организаторов, одним из самых ярких дней обещает стать 12 июня. Именно тогда на территории Великолукской крепости пройдет торжественное открытие встречи. Десятки тепловых аэростатов одновременно поднимутся в небо под музыку и творческие номера городских артистов. Комитет культуры готовит для гостей по-настоящему атмосферную программу.

«А вечером этого же дня впервые в истории Международной встречи состоится массовое свечение аэростатов в чаше городской Крепости. Огни аэростатов, живая музыка и уникальная атмосфера обещают сделать это событие одним из самых зрелищных», - подчеркнули организатор мероприятия.

13 июня зрителей ждет еще одно захватывающее событие - розыгрыш «кей-граб». Организаторы пока держат в секрете место размещения цели, однако уже сейчас ясно: борьба будет напряженной, а эмоции — незабываемыми. На кону денежный приз и, конечно, восторг тысяч зрителей.

После этого пилотов ждут пять соревновательных дней и десять спортивных полетов. Как всегда в воздухоплавании, многое будет зависеть от погодных условий, но накал спортивной борьбы обещает быть серьезным.

Уже 19 июня страна узнает имя нового чемпиона России по воздухоплавательному спорту, а также победителей и призеров престижных кубков.

Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках выступает ПАО «Газпром». Чемпионат России по воздухоплавательному спорту проходит при поддержке Российского спортивного фонда.

Организаторы мероприятия напоминают, что возможны изменения в программе в связи с оперативной обстановкой.