Спорт

«Псков-747» станет некоммерческим муниципальным учреждением

Футбольный клуб «Псков-747» станет автономным некоммерческим муниципальным учреждением, сообщил заместитель главы администрации Пскова, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов сегодня, 24 июля, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Он пояснил, что такое поручение губернатор Михаил Ведерников дал муниципалитету, в данный момент этот вопрос прорабатывается.

Сохранится название или нет, на данный момент неизвестно.

Основная цель «реформы» - сконцентрировать всю работу, которая касается профессионального футбола, сделать подготовку футболистов качественнее.

По словам Александра Коновалова, создание АНО даст возможность привлекать дополнительные внебюджетные источники.

«Суждено быть этому вопросу реализованным или нет, посмотрим позже», - заключил спикер.