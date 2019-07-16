Спорт

В Пскове наградили победителей Всероссийских соревнований по футболу среди сельских команд «Колосок»

В Пскове состоялось награждение победителей и участников финального этапа Всероссийских соревнований среди сельских команд «Колосок». Торжественная церемония прошла в четверг, 25 июля, на стадионе «747».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в мероприятии приняли участие заместитель председателя регионального комитета по спорту Алексей Орлов, вице-президент Межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад», депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, которые поблагодарили участников за бескомпромиссную борьбу и пригласили чаще приезжать в Псковскую область.

Первое место на соревнованиях заняла команда Саратовской области, второе - у команды Республики Дагестан, третье - у спортсменов из Республики Чувашия. Призеры получили комплекты формы от Российского футбольного союза, медали и кубки. Остальным футболистам, в том числе и команде из Псковской области, были вручены памятные награды за участие в финальных играх. На соревнования в Псковскую область приехали всего более 220 спортсменов из 16 субъектов Российской Федерации.

Также организаторы определили и обладателей индивидуальных титулов соревнований. «Лучшим вратарем» стал Илья Максимов (Республика Чувашия), «Лучшим защитником» - Илья Копоть (Краснодарский край), «Лучшим нападающим» - Кирим Зайналов (Республика Дагестан). Илья Чернобух из Саратовской области был удостоен звания «Лучший бомбардир». В специальной номинации «Приз зрительской симпатии» лучшим признан игрок команды Ивановской области Михаил Смирнов.

«Турнир прошел хорошо. В соревнованиях всегда есть победители, но побежденных здесь нет. Перед этими играми все спортсмены прошли отборочные туры, и само участие в финале - уже победа. Некоторые ребята до этого момента не видели даже районного центра, для них поездка в Псков стала настоящим путешествием», - подвел итоги соревнований один из организаторов, заместитель председателя Союза общественных объединений «Добровольное спортивное общество «Урожай» Олег Смирнов.

Всероссийские соревнования по футболу среди сельских команд «Колосок» проводятся с целью комплексного решения проблем двигательной активности детей и подростков, проживающих в сельской местности, привлечения ребят к систематическим занятиям физической культурой и спортом, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни, пропаганды и повышения массовости занятий футболом. Участниками финальных соревнований в Псковской области стали футболисты старшей возрастной группы 2004–2005 годов рождения.