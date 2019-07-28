Спорт

Известный российский футболист Дмитрий Аленичев в июле приезжал на свадьбу к племяннице в Псков

Известный российский футболист, уроженец Великих Лук Дмитрий Аленичев в июле отдыхал в Псковской области. Об этом сегодня, 2 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал брат спортсмена - директор спортивной детско-юношеской школы «Стрела», президент федерации футбола Пскова Андрей Аленичев.

Прославленный футболист был приглашен на свадьбу дочери Андрея Аленичева. Праздник состоялся в июле.

«Мы вместе с Дмитрием посетили Печоры, Изборск», - рассказал Андрей Аленичев.

Сейчас футболист находится в отпуске после сложного сезона. В его планах - продолжить карьеру тренера.

По словам директора «Стрелы», Дмитрию Аленичеву поступают предложения о работе в российских и иностранных футбольных клубах, которые он в данный момент «рассматривает». Андрей Аленичев отметил, что есть предложения и «высокого уровня».

Приглашения из Псковской области также поступали, но Андрей Аленичев отметил, что все они были в «шуточном виде».

В ходе беседы президент городской федерации футбола рассказал, что его сын, который живет в Подмосковье, также занимается футболом, принимал участие в первенстве Московской области по футболу, планирует заниматься футболом профессионально. В настоящий момент он поступил в академию физической культуры и спорта в Великих Луках. Старший сын Дмитрия Аленичева также пошел по стопам отца.