Спорт

У набережной Великой в Пскове начался силовой чемпионат мира по воркауту

У набережной реки Великой в Пскове (улица Воеводы Шуйского, 9) начался силовой чемпионат мира по воркауту. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, турнир стартовал 24 августа, в 13:00. В соревновании участвуют около 50 атлетов более чем из 15 стран. Помимо российских спортсменов, на площадке представители из Армении, Бразилии, Венгрии, Гонконга, Ирана, Латвии, Китая, Марокко, Норвегии, Польши, Туниса, Турции, Филиппин, Хорватии, Чехии. От Пскова же выступает сообщество «Street Workout Pskov». Всего же открытие чемпионата собрало около 300 человек.

Почетные гости мероприятия - президенты Международной федерации Марис Шлезиньш и Федерации Воркаута России Максим Попов.

Приветственным словом открыл турнир губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что площадка, выбранная для соревнования, - самая большая в регионе. Также глава региона сообщил, что сейчас в области открыто 100 мини-площадок для этого вида спорта. «Ярких эмоций, впечатлений участникам и зрителям! Будьте здоровы!», - пожелал губернатор.

Следующим слово взял президента Международной федерации Марис Шлезиньш: «Сегодня отличная погода! Всегда говорил, бог любит воркаут!».

К Марису Шлезиньшу присоединился и президент Федерации Воркаута России Максим Попов. «Давайте поприветствуем участников из самых далеких стран: Бразилия и Чили. Спасибо вам, что смогли найти Псков!», - добавил он.

За организацию чемпионата оба спортсмена поблагодарили Михаила Ведерникова и «Команду 2018» и подчеркнули, что проделано очень много работы.

Лидер спортивного движения «Street Workout» Виталий Дидыч в свою очередь отметил, что такое событие - беспрецедентное для Псковской области.

Добавим, что судьями на соревнованиях выступают спортсмены Михаил Китаев, Рустам Умаров, Сергей Смирнов и Алексей Кибяков.

Участники будут соревноваться в двух этапах: силовом и на выносливость. В этапе на выносливость: за титул поборются не только мужчины, но и девушки. Победителей ждет звание чемпиона мира 2019 года, по силовому воркауту в определенной весовой категории.

Время первых квалификационных выступлений - 13.40: отборы среди мужчин, по категории «выносливость». В 15.40 же начнутся показательные выступления от Псковских спортсменов. В 15.50 - отборы по выносливости у женщин. В 16.50 - показательные выступления от псковских спортсменов и выступление танцевального коллектива «Enamorados Latina». В 17:00 у мужчин - финалы на выносливость. В 18.20 - показательные выступления псковских спортсменов. В 18.30 - аналогичные финалы у женщин. В 19.30 -показательные выступления от псковских спортсменов: воспитанники псковского отделения аэробики ДЮСШ «Гармония». В 19.40 - силовая категория: подтягивания, отжимания, приседания. В 21.00 - общий сбор участников соревнований. А в 21.10 - церемония награждения победителей силового чемпионата мира по воркауту.

Добавим, что силовой чемпионат мира по воркауту проходит при поддержке губернатора области Михаила Ведерникова и проектного офиса «Команда 2018». Организаторы соревнований - Международная Федерация Workout.