Спорт

Псковичи победили на турнире по мини-футболу среди лагерей Черноморского побережья

Псковская команда военно-спортивного лагеря «Вымпел-Шторм» одержала победу на турнире по мини-футболу среди команд оздоровительных лагерей Черноморского побережья.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, команду псковичей представляли Игорь Пизунов, Иван Галаган, Роман Япин, Алексей Фролов и инструктор Олег Поротников. Капитан и тренер команды «Вымпел-Шторм» Фролов Алексей, член «Лиги дворового футбола» Псковской области.

Псковские футболисты соревновались с командами из оздоровительных лагерей Краснодарского края «Солнечный берег», «Чайка», «Нептун», «Старт», а также двумя сборными вожатых.

Напомним, что детский военно-спортивный лагерь «Вымпел-Шторм» организован в рамках проекта «Команда 2018», при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Фонда президентских грантов.