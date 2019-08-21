Спорт

Псковские бегуны приняли участие в Таллинском марафоне

Представители псковской школы бега «PRO SPORT» приняли участие в Таллинском марафоне, который с 6 по 8 сентября проходил в столице Эстонии. Как говорится в сообществе школы бега в социальной сети «ВКонтакте», Елена Иванова в рамках забега на 10 км установила новый личный рекорд - 54:44 (средний темп 5:28 мин/км).

Успешно прошел марафон с новым личным рекордом Sven Kassatik 3:32:46 (средний темп 4:59 мин/км).

Между тем, Михаил Иванов преодолел 42,2 км за 3:41:15 (средний темп 5:13 мин/км).

Добавим, трасса Таллинского марафона пролегала через современный центр города и Старый город, который является одним из лучше всего и наиболее целостно сохранившихся в Европе средневековых городов и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, обновленная трасса забега частично охватывала богемный район Каламая, живописные пешеходно-велосипедные дорожки пляжа Штромка, Рокка-аль-Маре и Эстонский музей под открытым небом.

В память о забеге каждый финишировавший получил медаль.