ФК «Псков» поборется за «бронзу» турнира на призы полпреда в Санкт-Петербурге

Футбольный клуб «Псков» одержал победу над командой «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург) в заключительном, четвертом матче группового этапа турнира на призы полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча состоялась в субботу, 21 февраля, во Дворце спортивных игр «Зенит» и закончилась со счетом 2:0.

Набрав пять очков в четырех матчах, «Псков» занял второе место в группе Б. Набравших такое же количество очков игроков «Тосно» подопечные главного тренера Игоря Васильева опередили по дополнительным показателям.

В заключительном матче турнира 23 февраля псковичи поборются за третье место в поединке против футболистов СШ №2 ВО «Звезда». В финале сыграют СШ «Ленинградец» и «Максима-Нева», занявшие первые места в группах.

Победитель турнира будет награжден эксклюзивным трофеем, выполненным по заказу объединения федераций футбола «Северо-Запад». 

Фото: страница ОФФ «Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте»

