В Локне торжественно открыли турнир по боксу памяти Александра Матросова

«На открытии чувствовалась особая атмосфера — уважение к памяти героя, поддержка тренеров и родителей, волнение и настрой самих боксёров. Для ребят это серьёзная проверка характера, силы воли и умения работать на ринге. Благодарю организаторов, судейский корпус и всех, кто вкладывает силы в развитие бокса на нашей территории. Желаю спортсменам честных и зрелищных поединков, а зрителям — ярких эмоций. Турнир открыт. Пусть победят сильнейшие!» - сказал Иван Белугин.