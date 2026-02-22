В Локне торжественно открыли турнир по боксу памяти Александра Матросова

Старт 26-му традиционному турниру по боксу, посвящённому памяти Героя Советского Союза Александра Матросова, дали в Локнянском округе, сообщил глава округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram
В этом году турнир объединил 128 участников. В Локнянский округ приехали спортсмены из разных муниципалитетов Псковщины, из Ленинградской области, Республики Карелия, а также гости из Витебска.
«На открытии чувствовалась особая атмосфера — уважение к памяти героя, поддержка тренеров и родителей, волнение и настрой самих боксёров. Для ребят это серьёзная проверка характера, силы воли и умения работать на ринге. Благодарю организаторов, судейский корпус и всех, кто вкладывает силы в развитие бокса на нашей территории. Желаю спортсменам честных и зрелищных поединков, а зрителям — ярких эмоций. Турнир открыт. Пусть победят сильнейшие!» - сказал Иван Белугин.