 
Спорт

В Локне торжественно открыли турнир по боксу памяти Александра Матросова

0

Старт 26-му традиционному турниру по боксу, посвящённому памяти Героя Советского Союза Александра Матросова, дали в Локнянском округе, сообщил глава округа Иван Белугин в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram

В этом году турнир объединил 128 участников. В Локнянский округ приехали спортсмены из разных муниципалитетов Псковщины, из Ленинградской области, Республики Карелия, а также гости из Витебска.

 

«На открытии чувствовалась особая атмосфера — уважение к памяти героя, поддержка тренеров и родителей, волнение и настрой самих боксёров. Для ребят это серьёзная проверка характера, силы воли и умения работать на ринге. Благодарю организаторов, судейский корпус и всех, кто вкладывает силы в развитие бокса на нашей территории. Желаю спортсменам честных и зрелищных поединков, а зрителям — ярких эмоций. Турнир открыт. Пусть победят сильнейшие!» - сказал Иван Белугин. 

 

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026