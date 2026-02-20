 
В Великих Луках состоятся межрегиональные соревнования по ММА памяти Александра Матросова

В Великих Луках пройдут Межрегиональные соревнования среди юношей по смешанному боевому единоборству (ММА) посвященные подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации ММА.

Афиша: Федерация ММА

На мероприятие планируется участие около 100 спортсменов из Москвы, Смоленска, Пыталово, Пскова, Великих Лук и других городов.
Поединки будут проходить  среди юношей и девушек в трех возрастных категориях: 12 - 13 лет, 14 - 15 лет, 16 - 17 лет.

Мероприятие пройдёт 21 февраля по адресу: улица Ботвина, 4 (СОК «Стрелец»), с участием официальных лиц, представителей областных и городских органов  власти, почетных гостей и средств массовой информации.       

Торжественное открытие соревнований в 12:00.

