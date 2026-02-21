В музее спорта Псковского края открылась выставка, посвящённая Олимпийским играм в Милане

Открытие выставки «Олимпийское движение в филателии и филокартии», посвященной XXV Олимпийским зимним играм 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо, состоялось 19 февраля, в день 11-летия музея. Выставка рассказывает о предметах филателии (почтовые марки, конверты и др.) и филокартии (почтовые открытки), посвященные олимпизму и олимпийскому движению, сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Музей спорта Псковского края/ сообщество ВКонтакте

На выставке представлены:

- почтовые марки, посвященные олимпизму и олимпийскому движению;

- почтовые марки, посвященные Олимпийским играм разных лет;

- юбилейные и тематические почтовые наборы и блоки;

- коллекция почтовых конвертов, посвященных Играм XXII Олимпиады 1980 года в Москве;

- почтовые конверты, посвященные олимпийскому движению;

- почтовые открытки, посвященные олимпизму и олимпийскому движению;

- почтовые открытки, посвященные Олимпийским играм разных лет олимпийскому движению.

Всего экспонируется более 450 предметов.

В создании выставки приняли участие известные спортсмены и их родственники, тренеры, работники физической культуры и спорта, представители профессорско-преподавательского состава ВЛГАФК, студенты и выпускники ВУЗа, коллекционеры, краеведческая и музейная общественность.