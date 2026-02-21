 
Спорт

В Гдове проходит футбольный марафон среди юношей

0

Традиционный футбольный марафон «Чернёво-2026» проходит в Гдовском муниципальном округе с 20 по 23 февраля. Соревнования приурочены ко Дню защитника Отечества, и собрали юных футболистов из разных уголков Псковской области. Об этом сообщила глава Гдовского муниципального округа Вера Алексеева в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Вера Алексеева/ Telegram-канал

Сегодня, 21 февраля, на турнире среди юношей 2013 года рождения выступили команды:

- «Хищники» (Гдов) - 3 месо;
- «Зенит Чемпионика» (Псков); - 3 место;
- «Струги Красные» (Струги Красные);
- «Медвежата» (Невель) - 2 место;
- «Псковский район» (Псковский район) - 1 место.

Команде из Струг Красных достался кубок главы Гдовского МО.

 

«Этот футбольный марафон вновь подтвердил популярность футбола среди молодежи региона и продемонстрировал высокий уровень подготовки участников. Событие стало ярким примером спортивной солидарности и дружбы, объединив ребят из разных городов и районов Псковской области», - отметила Вера Алексеева. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026