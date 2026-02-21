В Гдове проходит футбольный марафон среди юношей

Традиционный футбольный марафон «Чернёво-2026» проходит в Гдовском муниципальном округе с 20 по 23 февраля. Соревнования приурочены ко Дню защитника Отечества, и собрали юных футболистов из разных уголков Псковской области. Об этом сообщила глава Гдовского муниципального округа Вера Алексеева в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Вера Алексеева/ Telegram-канал

Сегодня, 21 февраля, на турнире среди юношей 2013 года рождения выступили команды:

- «Хищники» (Гдов) - 3 месо;

- «Зенит Чемпионика» (Псков); - 3 место;

- «Струги Красные» (Струги Красные);

- «Медвежата» (Невель) - 2 место;

- «Псковский район» (Псковский район) - 1 место.

Команде из Струг Красных достался кубок главы Гдовского МО.

«Этот футбольный марафон вновь подтвердил популярность футбола среди молодежи региона и продемонстрировал высокий уровень подготовки участников. Событие стало ярким примером спортивной солидарности и дружбы, объединив ребят из разных городов и районов Псковской области», - отметила Вера Алексеева.