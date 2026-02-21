 
Спорт

Лыжная гонка пройдёт в Пскове в честь Дня защитника Отечества

Любителей лыжного спорта приглашают на спортивный праздник, который пройдёт в честь Дня защитника Отечества, 23 февраля, на стадионе «Соколиха» в Пскове. Об этом сообщили в обществе ветеранов лыжного спорта города Пскова. 

Фото: Общество ветеранов лыжного спорта города Пскова/ ВКонтакте

Для мужчин дистанция составит 12 километров, для женщин и детей — 5 или 7 километров. Регистрация на гонку закроется в день праздника в 10:30, старт в 11:00. Участники стартуют с учетом возрастного гандикапа, в возрастных группах с интервалом 5 лет. Победитель и последующие места определяются по приходу на финиш.

Для всех финишировавших участников организаторы подготовили памятные призы, а победитель получит именной кубок. После соревнований пройдёт чаепитие с угощениями.

