Спорт

Игроки «Псков-747» Коренблюм и Паранин вызваны в сборную «Северо-Запада»

12 сентября сборная МРО «Северо-Запад» (юноши 2002 года рождения) отправляется в Кострому, где примет участие в финальном турнире первенства России по футболу среди сборных команд субъектов РФ и МРО РФС.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе клуба, игроки ФК «Псков-747» Александр Коренблюм и Антон Паранин получили приглашение в сборную МРО «Северо-Запад». В состав команды также вошли игроки ФК «Коломяги», «Московская застава» и «Алмаз-Антей» и «Автово». Тренерский штаб команды возглавляет Вячеслав Мельников.



В групповом турнире сборная МРО «Северо-Запад» сыграет со сборными Московской области (13 сентября), Урала и Западной Сибири (14 сентября), Золотого Кольца (16 сентября) и ЮФО/СКФО (17 сентября). Полуфиналы пройдут 21 сентября, финал - 22 сентября.