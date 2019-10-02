Спорт

Подведены итоги полуфинального этапа чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области

5 и 6 октября в Пскове, Пушкинских горах и Великих Луках прошли игры полуфинального этапа чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В Пскове в финал вышли команды:

«Интер» (Псков) в возрастной группе: 2001-2004 г.р.;

«Печоры» (Печоры) в возрастной группе: 2005-2006 г.р.;

«Юность» (Порхов) в возрастной группе: 2007-2009 г.р.;

Итоги полуфинального (Зонального) этап в поселке Пушкинские Горы:

«Святогорец» (Пушкинские Горы) в возрастной группе: 2001-2004 г.р.;

«Острович» (Остров) в возрастной группе: 2005-2006 г.р.;

«Острович» (Остров) в возрастной группе: 2007-2009 г.р.

Итоги полуфинального (Зонального) этап в городе Великие Луки.

«БК Леон» (Невель) в возрастной группе: 2001-2004 г.р.;

«Юность» (Невель) в возрастной группе: 2005-2006 г.р.;

«Кадеты» (Великие Луки) в возрастной группе: 2007-2009 г.р.

Команда «Легион» (Дедовичи) занявшая первое место в Пскове дисквалифицирована в связи с несоблюдения регламента соревнований. В команде играло более двух игроков занимающихся в детско-юношеских спортивных школах (отделение футбол), футбольных клубах ,имеющие лицензию профессионального футболиста.

Финальные игры чемпионата пройдут 19 октября в Великих Луках, на стадионе «Экспресс».

Проект «Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига дворового футбола» реализовывается ПРОО Военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» в рамках проекта #Команда2018 губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и с использованием гранта президента Российской Федерации.