Спорт

Кубок Пскова завоевал киришский «Факел»

В Пскове на стадионе «747» завершилась последняя часть традиционного футбольного турнира «Кубок Пскова». В соревнованиях, которые проходили 8 - 10 ноября, приняли участие 6 команд футбольных школ из Пскова, Владимира и Киришей 2006-2007 годов рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации футбола Псковской области, по итогам кругового турнира «золотые» награды завоевал киришский «Факел», «Серебро» досталось «Псков-747» (тренер Владимир Кравченко), а «бронза» - «Псков-747-07» (Герман Кравченко).

Кроме общекомандных наград индивидуальными призами были отмечены: «лучший игрок» – Никита Лаушкин (Факел), «лучший нападающий» – Даниил Дьячков (Псков-747-07), «лучший полузащитник» – Артем Стрельцов (Псков-747-07), «лучший защитник» – Данил Андрюшенков (Псков-747) и «лучший вратарь» – Максим Неверов (Факел).