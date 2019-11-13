Спорт

30 ноября в Пскове стартует Межрегиональный турнир по фигурному катанию

С 30 ноября по 1 декабря 2019 года в Пскове пройдет Межрегиональный турнир по фигурному катанию на коньках «Кубок Константина Меньшова», сообщает портал sport60.ru.

Соревнования внесены в календарный план официальных спортивных мероприятий Псковской области и будут являться классификационными для всех разрядов, от юного фигуриста и до 1-го спортивного разряда.

Обслуживать соревнования будет независимая бригада судей из разных регионов, главный судья соревнований – Владимир Захаров.

В программе турнира: проведение мастер-класса от мастера спорта международного класса по фигурному катанию, призера Чемпионата Европы, Чемпиона России Константина Меньшова и тренера по ОФП и СФП, мастера спорта и Чемпиона России по легкой атлетике Виталия Балыкина.