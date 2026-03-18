 
Спорт

Новый зал боевых искусств откроется в Острове при поддержке Александра Карелина

0

Современный спортивный зал для занятий боевыми искусствами планируют открыть в Острове уже в этом году. Перспективы развития этого направления в регионе стали главной темой встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с Героем России, трехкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, сенатором, федеральным координатором проекта «Единой России» «Выбор сильных» Александром Карелиным. Об этом губернатор сообщил в своем канале в мессенджере Max.

Прославленный борец прибыл в регион для участия в мероприятиях. В ходе рабочей встречи стороны обсудили инфраструктурные планы и поддержку псковских спортсменов.

«В Псковской области различными видами единоборств занимаются более 14 тысяч человек. Мы работаем над обновлением инфраструктуры, чтобы обеспечить комфортные условия для спортсменов. При поддержке федерального центра уже в этом году планируем открыть в Острове новый зал, который станет современной площадкой для занятия боевыми искусствами», — сообщил Михаил Ведерников.

Кроме того, обсуждалась возможность проведения в Пскове тематического фестиваля «Земля великих Побед» в этом году. Ожидается, что он соберет участников со всей области и будет способствовать укреплению спортивных и патриотических традиций.  

Губернатор также пригласил Александра Карелина на открытие смены «Дружина Довмонта» артпроекта «Единой России» «Выбор сильных», проведение которой запланировано на сентябрь в Печорах. В прошлом году в мероприятии приняли участие 120 спортсменов из разных регионов страны.  

 
«Благодарю Александра Александровича за внимание к Псковской области и поддержку наших проектов», — заключил Михаил Ведерников.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026