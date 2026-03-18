Новый зал боевых искусств откроется в Острове при поддержке Александра Карелина

Современный спортивный зал для занятий боевыми искусствами планируют открыть в Острове уже в этом году. Перспективы развития этого направления в регионе стали главной темой встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с Героем России, трехкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, сенатором, федеральным координатором проекта «Единой России» «Выбор сильных» Александром Карелиным. Об этом губернатор сообщил в своем канале в мессенджере Max.

Прославленный борец прибыл в регион для участия в мероприятиях. В ходе рабочей встречи стороны обсудили инфраструктурные планы и поддержку псковских спортсменов.

«В Псковской области различными видами единоборств занимаются более 14 тысяч человек. Мы работаем над обновлением инфраструктуры, чтобы обеспечить комфортные условия для спортсменов. При поддержке федерального центра уже в этом году планируем открыть в Острове новый зал, который станет современной площадкой для занятия боевыми искусствами», — сообщил Михаил Ведерников.

Кроме того, обсуждалась возможность проведения в Пскове тематического фестиваля «Земля великих Побед» в этом году. Ожидается, что он соберет участников со всей области и будет способствовать укреплению спортивных и патриотических традиций.

Губернатор также пригласил Александра Карелина на открытие смены «Дружина Довмонта» артпроекта «Единой России» «Выбор сильных», проведение которой запланировано на сентябрь в Печорах. В прошлом году в мероприятии приняли участие 120 спортсменов из разных регионов страны.