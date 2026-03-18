Губернатор анонсировал запуск проекта «Псков. Старт» и системы спортивного рибейта

В Псковской области с начала нового учебного года запустят уникальный региональный проект «Псков. Старт». Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 17 марта, в ходе круглого стола по развитию спорта на территории региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве области.

Проект разработали для популяризации и широкого вовлечения школьников в спорт. «Это программа, благодаря которой порядка 10 тысяч детей 7–8 лет смогут бесплатно пройти обучение основам плавания, самообороны, ориентирования на местности», — сказал глава региона.

Также для привлечения спортивных соревнований межрегионального, всероссийского и международного уровней прорабатывается система спортивных рибейтов.

«С точки зрения киноиндустрии этот инструмент мы уже отработали. Он дает свой результат, поэтому будем его использовать и шире», — добавил Михаил Ведерников.

Круглый стол на тему: «Комплексный подход к развитию спорта на территории Псковской области: массовость или высшие достижения?» в подобном формате в регионе проводится впервые. Он направлен на выявление ключевых направлений совершенствования системы спортивной подготовки, популяризации здорового образа жизни среди населения Псковской области всех возрастов, отметили в правительстве Псковской области.