Тимофей Мозгов пообещал псковским баскетболистам турнир в конце мая

Первый российский чемпион NBA Тимофей Мозгов 17 марта в псковском спорткомплексе «Барс» провёл встречу с юными псковскими баскетболистами, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из-за перегруженности личного графика спортсмена провести сегодня полноценный мастер-класс не получилось, но Тимофей Мозгов поговорил с юными спортсменами и ответил на все их вопросы.

Детей интересовали темы о психологии спорта, переломных моментах карьеры и отношении к успеху.

Говоря о волнении, чемпион подчеркнул: «К волнению надо относиться нормально, но уметь с ним справляться. Качество действительно хорошего спортсмена — это психология: в тяжёлый момент не поплыть. Миллион раз не получится, но в один момент у тебя начнёт получаться всё, а потом — снова нет. Это будет преследовать всегда. Главное — не опускать руки».

Спортсмен также сравнил уровень баскетбола в США и России: «В Америке всегда сложнее было играть. Не только потому что четверть длиннее, но и игр больше. В один год я сыграл 116 игр за сезон, не пропустив ни одной. К сожалению, у нас в России нет такой сильной лиги и такого количества команд, которые могли бы сыграть между собой».

В завершение встречи Тимофей Мозгов анонсировал свой следующий визит: «В конце мая мы сюда приедем и проведём турнир по баскетболу, выберем человек 10–15, с кем поиграем и проведём настоящий двухчасовой мастер-класс».