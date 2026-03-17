 
Спорт

Тимофей Мозгов пообещал псковским баскетболистам турнир в конце мая

0

Первый российский чемпион NBA Тимофей Мозгов 17 марта в псковском спорткомплексе «Барс» провёл встречу с юными псковскими баскетболистами, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из-за перегруженности личного графика спортсмена провести сегодня полноценный мастер-класс не получилось, но Тимофей Мозгов поговорил с юными спортсменами и ответил на все их вопросы. 

Детей интересовали темы о психологии спорта, переломных моментах карьеры и отношении к успеху. 

 

Говоря о волнении, чемпион подчеркнул: «К волнению надо относиться нормально, но уметь с ним справляться. Качество действительно хорошего спортсмена — это психология: в тяжёлый момент не поплыть. Миллион раз не получится, но в один момент у тебя начнёт получаться всё, а потом — снова нет. Это будет преследовать всегда. Главное — не опускать руки».

Спортсмен также сравнил уровень баскетбола в США и России: «В Америке всегда сложнее было играть. Не только потому что четверть длиннее, но и игр больше. В один год я сыграл 116 игр за сезон, не пропустив ни одной. К сожалению, у нас в России нет такой сильной лиги и такого количества команд, которые могли бы сыграть между собой».

В завершение встречи Тимофей Мозгов анонсировал свой следующий визит: «В конце мая мы сюда приедем и проведём турнир по баскетболу, выберем человек 10–15, с кем поиграем и проведём настоящий двухчасовой мастер-класс». 

0

Прокомментировать
Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026