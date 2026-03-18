Ежегодный турнир по гандболу памяти погибших бойцов пройдет в псковском «Олимпе»

Ежегодный международный турнир по гандболу, посвященный памяти погибших участников специальной военной операции Артёма Лазаренко и Дмитрия Синдяева, пройдет в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в Пскове 21 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В турнире примут участие команды, в которых играли Дмитрий и Артём, сборная 1998-1999 года рождения, а также команда из Белоруссии, начало в 12:00.

Организаторы мероприятия — комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова и Федерация гандбола Псковской области.