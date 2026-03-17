Следствие проводит дополнительное расследование по уголовному делу в отношении экс-директора ФК «Псков»

Уголовное дело в отношении бывшего директора футбольного клуба «Псков» Владимира Бабинина возвращено в правоохранительные органы для дополнительного расследования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области. Расследование ведет следственное управление УМВД России по городу Пскову.

«В настоящее время уголовное дело находится в производстве у следователя. Он должен провести дополнительное расследование, после чего дело будет направлено прокурору, а затем прокурор примет решение о направлении его в суд», - рассказали в прокуратуре.

Напомним, Владимира Бабинина обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение вверенного чужого имущества, с использованием служебного положения) и частью 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, с использованием служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый присвоил принадлежащие футбольному клубу денежные средства, а также путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие бюджету Псковской области.

Уголовное дело в отношении Владимира Бабинина было возбуждено сотрудниками УМВД по материалам прокурорской проверки. До этого Счетная палата региона выявила в деятельности футбольного клуба финансовые нарушения, в том числе выплату директором премий самому себе в размере почти полмиллиона рублей в нарушение установленного порядка.