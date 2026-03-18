Футбольная команда ЛДПР победила МГЕР на товарищеском матче в Пскове

Футбольная команда активистов ЛДПР одержала абсолютную победу в товарищеском матче против всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 18 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Было два тайма по 20 минут. Первый закончился в пользу ЛДПР со счетом 5:2.

Во втором тайме «Молодежная Гвардия» уже стала отстаивать свои ворота увереннее и яростнее. Однако соперники все равно одержали победу со счетом 12:0

Мероприятие было организовано в честь дня воссоединения Крыма с Россией.