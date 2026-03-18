 
Спорт

Юрий Сорокин: Регионы выступают донорами, поставщиками спортсменов в сборные РФ

0

«Поддерживаю всё!» - резюмировал итоги круглого стола на тему «Комплексный подход к развитию массового спорта в Псковской области» вице-спикер Собрания, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» Юрий Сорокин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента. 

«Регионы действительно выступают донорами, поставщиками спортсменов в сборные страны по всем видам спорта, поэтому массовый спорт для нас в приоритете. Необходимо повышать престиж профильного спортивного образования. Но ключевое – это статус и заработная плата детских тренеров. Именно они первыми прививают любовь к спорту и во многом определяют дальнейшую карьеру спортсмена. И, конечно, важен комплексный подход к строительству объектов, в том числе залов и бассейнов», – подчеркнул депутат.

Спикерами круглого стола стали губернатор Михаил Ведерников, именитые спортсмены, сенаторы, депутаты Государственной Думы и представители спортивной общественности региона. В центре обсуждения – проекты по поддержке детско-юношеского спорта, вовлечение ветеранов специальной военной операции в физкультурное движение, а также вопрос дополнительного финансирования для субъектов с ограниченными бюджетными возможностями.  

Прокомментировать
Сюжет

Круглый стол о развитии спорта в регионе с участием именитых спортсменов

Юрий Сорокин: Регионы выступают донорами, поставщиками спортсменов в сборные РФ

Губернатор анонсировал запуск проекта «Псков. Старт» и системы спортивного рибейта

Спорт начинается здесь
Другие материалы сюжета

Пресс-портреты

Сорокин Юрий Юрьевич

Сорокин Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026