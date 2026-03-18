Юрий Сорокин: Регионы выступают донорами, поставщиками спортсменов в сборные РФ

«Поддерживаю всё!» - резюмировал итоги круглого стола на тему «Комплексный подход к развитию массового спорта в Псковской области» вице-спикер Собрания, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» Юрий Сорокин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Регионы действительно выступают донорами, поставщиками спортсменов в сборные страны по всем видам спорта, поэтому массовый спорт для нас в приоритете. Необходимо повышать престиж профильного спортивного образования. Но ключевое – это статус и заработная плата детских тренеров. Именно они первыми прививают любовь к спорту и во многом определяют дальнейшую карьеру спортсмена. И, конечно, важен комплексный подход к строительству объектов, в том числе залов и бассейнов», – подчеркнул депутат.

Спикерами круглого стола стали губернатор Михаил Ведерников, именитые спортсмены, сенаторы, депутаты Государственной Думы и представители спортивной общественности региона. В центре обсуждения – проекты по поддержке детско-юношеского спорта, вовлечение ветеранов специальной военной операции в физкультурное движение, а также вопрос дополнительного финансирования для субъектов с ограниченными бюджетными возможностями.