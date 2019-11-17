Спорт

Российские фигуристки выиграли все этапы Гран-при в одиночном катании

Алена Косторная заняла первое место по итогам японского этапа Гран-при по фигурному катанию. Российская спортсменка выиграла произвольную программу, получив от судей за свое выступление 159,45 балла. Накануне Косторная победила в короткой программе, установив новый мировой рекорд (85,04 балла), передает РБК.



В общем зачете Гран-при Японии Косторная заняла первое место с результатом 240.00 балла. Эта сумма стала второй в истории одиночного женского фигурного катания. Рекорд принадлежит Александре Трусовой, получившей на Гран-при России 241,02 балла.



Второе место на этапе в Саппоро заняла японка Рика Кихира, набравшая по итогам двух прокатов 231,84 балла. Третьей стала олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая получила от судей 217,99 балла.



В текущем сезоне российским фигуристкам удалось выиграть все шесть этапов Гран-при. Ранее Александра Трусова одержала победу на этапах в Канаде и России, Анна Щербакова стала первой в США и Китае, а Косторная выиграла соревнования во Франции.



Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в Турине с 5 по 8 декабря. В одиночном катании Россию представят четыре спортсменки — Трусова, Загитова, Щербакова и Косторная. Двумя другими участницами станут Кихира и американка Брэди Теннелл.