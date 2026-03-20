 
Спорт

Великолукские волонтеры помогли провести «Олимпийский диктант»

0

Волонтерский отряд «На старте» оказал помощь в организации и проведении Пятой просветительской акции «Олимпийский диктант», который прошел на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отряде.

Фото здесь и далее: Волонтерский отряд «На старте»

Волонтеры встречали и регистрировали участников мероприятия, выдавали каждому идентификационные номера. В их обязанности также вошла раздача и сбор бланков диктанта, фиксация времени выполнения заданий, а также подсчет результатов и выдача сертификатов.

 

По окончании мероприятия волонтерам вручили благодарности за их помощь в организации и проведении Олимпийского диктанта.

Напомним, в этом году акция приурочена к 70-летию первого участия советских спортсменов в VII Олимпийских зимних играх в Кортина д’Ампеццо (1956 года). За период с 2022 по 2025 год в «Олимпийском диктанте» приняли участие 3 686 человек в очном и онлайн-форматах.

Сайт Псковской Ленты Новостей стал онлайн-площадкой для проведения «Олимпийского диктанта» уже в пятый раз.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026