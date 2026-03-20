Великолукские волонтеры помогли провести «Олимпийский диктант»

Волонтерский отряд «На старте» оказал помощь в организации и проведении Пятой просветительской акции «Олимпийский диктант», который прошел на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отряде.

Фото здесь и далее: Волонтерский отряд «На старте»

Волонтеры встречали и регистрировали участников мероприятия, выдавали каждому идентификационные номера. В их обязанности также вошла раздача и сбор бланков диктанта, фиксация времени выполнения заданий, а также подсчет результатов и выдача сертификатов.

По окончании мероприятия волонтерам вручили благодарности за их помощь в организации и проведении Олимпийского диктанта.

Напомним, в этом году акция приурочена к 70-летию первого участия советских спортсменов в VII Олимпийских зимних играх в Кортина д’Ампеццо (1956 года). За период с 2022 по 2025 год в «Олимпийском диктанте» приняли участие 3 686 человек в очном и онлайн-форматах.

Сайт Псковской Ленты Новостей стал онлайн-площадкой для проведения «Олимпийского диктанта» уже в пятый раз.