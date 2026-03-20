Почти 1 000 участников в Псковской области прошли пятый «Олимпийский диктант»

Просветительская акция «Олимпийский диктант» состоялась в пятый раз 19 марта по инициативе Великолукской олимпийской академии. Как сообщил Псковской Ленте Новостей вице-президент Великолукской олимпийской академии, организатор «Олимпийского диктанта» Дмитрий Белюков, все желающие имели возможность проверить свои знания и сформировать мотивацию для продолжения образовательной деятельности в области истории, теории и практики олимпизма.

Акция проходила при поддержке Олимпийского комитета России, региональных олимпийских академий России и государственных вузов, подведомственных Министерству спорта РФ.

На базе вузов были организованы площадки, которые работали на основе комплекта организационно-методических материалов, разработанных и направленных рабочей группой из числа специалистов Великолукской олимпийской академии.

Кроме того, для всех желающих 19 марта была организована онлайн-площадка на сайте Псковской Ленты Новостей, где можно было ответить на вопросы и скачать сертификат участника.

Вопросы диктанта в этом году были посвящены 70-летию участия отечественных спортсменов в Олимпийских зимних играх (с 1956 года, Кортина д’Ампеццо до 2026 года, Кортина д’Ампеццо и Милан).

На площадке Великолукской государственной академии физической культуры и спорта в акции приняли участие 92 человека.

На онлайн-площадке на сайте Псковской Ленты Новостей зарегистрировано более 47 тысяч просмотров страницы диктанта, 1 033 посетителя начали выполнять задания, 888 из них завершили диктант и скачали электронный сертификат.

Итоги акции будут подведены на основании отчетов из государственных вузов, подведомственных Министерству спорта РФ.