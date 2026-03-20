 
Спорт

Почти 1 000 участников в Псковской области прошли пятый «Олимпийский диктант»

0

Просветительская акция «Олимпийский диктант» состоялась в пятый раз 19 марта по инициативе Великолукской олимпийской академии. Как сообщил Псковской Ленте Новостей вице-президент Великолукской олимпийской академии, организатор «Олимпийского диктанта» Дмитрий Белюков, все желающие имели возможность проверить свои знания и сформировать мотивацию для продолжения образовательной деятельности в области истории, теории и практики олимпизма.

Фотографии предоставил Дмитрий Белюков

Акция проходила при поддержке Олимпийского комитета России, региональных олимпийских академий России и государственных вузов, подведомственных Министерству спорта РФ.

На базе вузов были организованы площадки, которые работали на основе комплекта организационно-методических материалов, разработанных и направленных рабочей группой из числа специалистов Великолукской олимпийской академии.

Кроме того, для всех желающих 19 марта была организована онлайн-площадка на сайте Псковской Ленты Новостей, где можно было ответить на вопросы и скачать сертификат участника.

Смотрите также

Вопросы диктанта в этом году были посвящены 70-летию участия отечественных спортсменов в Олимпийских зимних играх (с 1956 года, Кортина д’Ампеццо до 2026 года, Кортина д’Ампеццо и Милан).

 

На площадке Великолукской государственной академии физической культуры и спорта в акции приняли участие 92 человека.

На онлайн-площадке на сайте Псковской Ленты Новостей зарегистрировано более 47 тысяч просмотров страницы диктанта, 1 033 посетителя начали выполнять задания, 888 из них завершили диктант и скачали электронный сертификат.  

Итоги акции будут подведены на основании отчетов из государственных вузов, подведомственных Министерству спорта РФ.

Прокомментировать
Сюжет

Пятый «Олимпийский диктант»

Пресс-портреты

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026