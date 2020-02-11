Спорт

Стал известен руководящий состав нового футбольного клуба «Псков»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавит руководство нового футбольного клуба «Псков». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, АНО «Футбольный клуб «Псков» зарегистрирован 7 февраля.

В число учредителей вошли региональный комитет по спорту, муниципальное образование «город Псков» и областная федерация футбола. От каждого учредителя в состав руководства вошло по два представителя. От администрации области - заместители председателя регионального комитета по спорту Алексей Орлов и Галина Макарова, от администрации города - заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов и председатель городского комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александр Гаврилов. От федерации футбола - ее президент Алексей Севастьянов и член президиума Игорь Сурин.

Как ранее сообщала Псковская Лента Новостей, гендиректором АНО стал юрист, ранее работавший с ФК «Псков-747», Владимир Бабинин. В спортивном плане новый клуб «Псков» должен стать полноценным правопреемником ФК «Псков-747».