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Спорт

Псковский хоккей: денег нет, но вы играйте

17.02.2020 10:52|ПсковКомментариев: 1

В следующем году псковский Ледовый дворец отметит первую круглую дату - десятилетие. Большие надежды возлагались на этот проект: нашим фигуристам и хоккеистам прочили большое будущее и новые возможности. Сама церемония открытия обязывала: Ледовый открывал тогдашний замминистра спорта РФ Павел Новиков, известный фигурист, депутат Государственной Думы РФ Антон Сихарулидзе и губернатор Псковской области Андрей Турчак. После церемонии открытия и передачи символического ключа юным спортсменам состоялось ледовое шоу Ильи Авербуха. На лед дворца вышли олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин, Роман Костомаров и Татьяна Навка, Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина и другие звезды фигурного катания.

Здесь и далее фото - https://vk.com/hockeypskov

Первые годы работы дворца действительно стали знаковыми для псковского ледового спорта, особенно удачно складывались обстоятельства для хоккея. Трибуны ломились от болельщиков, афиши пестрили объявлениями о соревнованиях самого разного уровня, отдать ребенка в хоккейную секцию считалось престижным.

То ли дело сейчас: у стороннего наблюдателя складывается ощущение, что в Ледовом дворце чаще проводят распродажи шуб и постельного белья, нежели хоккейные чемпионаты. А люди вовлеченные говорят, что многие любительские команды прекратили свое существование, а родителям приходится за собственный счет отправлять начинающих игроков на турниры в другие города. Что же на самом деле происходит с псковским хоккеем и насколько далеки от истины разговоры о кризисе этого «спортивного жанра»?

Пока, Андрей!

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в сообществе хоккеистов, прошли те времена, когда в дивизионах чемпионата Псковской области участвовало по 8-9 команд в каждом. В сезоне 2019/2020 гг. осталось по 6 команд в трех группах, причем в первой группе, после того как одна из команд снялась с чемпионата, осталось вообще 5. Во многом это связано с материальными проблемами: хоккеисты платят за аренду льда, а суммы эти - не маленькие. За час аренды в Ледовом надо выложить 9000 рублей. Плата взимается за аренду и во время матчей. Между тем, когда Ледовый только вводился в эксплуатацию, спортсмены тренировались и играли на бесплатном льду. При экс-губернаторе Андрее Турчаке эти расходы включались в госзадание.

Сейчас все легло на плечи игроков и держится, по сути на одном энтузиазме. Это признают и в федерации хоккея Псковской области. «Это очень дорогой вид спорта, - говорит председатель федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников. - Я больше скажу - я знаю такие практики, когда команды расформировывались или теряли часть своего состава из-за того, что элементарно люди не могли платить за тренировки. К сожалению, это так».

По его словам, часть муниципалитетов региона сейчас не в состоянии финансировать участие команд - за транспорт, питание, аренду льда набегает круглая сумма. «Если у нас в прошлом году участвовала команда Бежаниц, то в этом году нам сказали, что к сожалению, комитет не может их финансово поддержать, - приводит примеры Игорь Бортников. - Такие регионы, как Себеж, где всегда хоккейные были - тоже, к сожалению, муниципалитет не может поддержать команду и транспортировать ее на соревнования. И так далее по списку. Хорошо, где люди находят возможности, привлекают спонсоров... Но нам сложно детям спонсоров найти, что уж говорить про взрослых. Кому эти хоккеисты взрослые нужны?»

Среди игроков, между тем, растет возмущение администрацией Ледового дворца. Они недоумевают, почему в Пскове аренда обходится в 9000 рублей, тогда как в соседнем Великом Новгороде - всего 6000 рублей?

Как рассказал глава региональной федерации хоккея, на самом деле цены везде разные: в Архангельске за час аренды берут 22000 рублей, а Санкт-Петербурге есть ледовые арены, где ценник и того больше - до 30000 за час. Он объясняет: «Ледовый дворец в Пскове - это не просто арена. Он несопоставим с тем, что в Новгороде. Там 1150 посадочных мест, у нас - больше, само учреждение и здание более энергозатратное. Можно поставить низкий ценник, но в какой-то момент Ледовый просто закроется, будет элементарно нечем платить за электроэнергию. Он и так нерентабелен, но есть какие-то красные линии, за которые заходить нельзя».

Денег требует и обслуживание холодильной установки, которая, по разговорам, может выйти из строя в любой момент, причем очень скоро - в начале весны. Мы отправили в адрес директора ледового дворца Ивана Штылина просьбу рассказать, так ли это на самом деле. Если эти слухи соответствуют действительности, то под угрозой вся деятельность Ледового как спортучреждения.

Золотая шайба

Непросто складывается все не только во взрослом, но и в детском хоккее Псковщины. Расходы на форму, тренировки, поездки ложатся на родительские плечи, тем не менее, часть затрат субсидируется. В частности, команды-участницы турнира по хоккею среди детских и юношеских команд «Золотая шайба» не платят ни за лед, ни за судейство, ни за наградную атрибутику.

Также им возмещается поездка на финал - в этом году наши ребята поедут в Сочи за счет бюджета по трем возрастам: старшая группа (2005-2006 г.р.) отправится на турнир с 24 февраля по 3 марта, игроки 2007-2008 г.р. - с 9 по 17 марта, хоккеисты 2009-2010 - с 17 по 25 марта.

Если речь идет об играх не всероссийского уровня, возникают проблемы в финансировании. За примерами далеко ходить не надо: первенство Северо-Запада. «Некоторые вынуждены даже отказаться от участия в этих соревнованиях, потому что тоже основное бремя расходов лежит на плечах родителей, - поясняет Игорь Бортников. - Мы это понимаем, но мы ограничены в рамках выделяемых средств. Конечно, недовольство родителей здесь есть, и отчасти оно справедливо. Но мы все равно находимся в рамках ограниченного финансирования, поэтому вынуждены распределять средства по первоочередным направлениям».

Проблема, к слову, в детском хоккее не только финансовая, но и инфраструктурная. На данный момент в регионе есть всего две ледовых арены - в Пскове и с прошлого года в Великих Луках. Зимы нынче теплые, поэтому на пришкольные или дворовые хоккейные коробки, как раньше, районным командам рассчитывать не приходится.

По причине малого количества команд из региона турнир «Золотая шайба» проводится в открытом формате, с участием команд из других областей. «Возить детей на тренировки не все родители могут себе позволить, - делится глава региональной федерации. - У нас по возрастам команд мало, поэтому, не скрою, сложности есть. Чтобы этот процесс поддерживать, приходится проводить этапы в открытом режиме: мы приглашаем и другие команды, которые разбавляют эти возраста. Здесь уже происходит отбор, и на финал «Золотой шайбы» по итогам выезжают команды-победители».

Помогите лучше материально

Основная часть финансовой поддержки, выделяемой хоккею из бюджетов разных уровней, идет детям. Тем не менее точечно субсидируются и взрослые игры. Так, в ближайшее время в Пскове пройдет Кубок Псковской области. Команды, которые играют в зачет Спартакиады городов и районов, будут участвовать в этом турнире бесплатно.

Незначительная поддержка есть и в рамках регулярного чемпионата, говорит Игорь Бортников. Но она, конечно, не удовлетворяет те потребности, которые есть - допустим, затраты районных команд на дорогу.

В отсутствие денег и инфраструктурных возможностей псковский хоккей переживает сейчас не лучшие времена. Однако, как признается глава региональной федерации, на самом деле есть чему и порадоваться. «Мы впервые в прошлом году провели Кубок губернатора в формате профессиональных матчей, - делится Игорь Бортников. - Мы эту идею сейчас хотим развивать и поддерживать, развивая нашу «молодежку», чтобы в какой-то момент все-таки сформировался у нас профессиональный клуб. Тогда дети будут спокойно заниматься, будут знать, что в регионе есть свой хоккейный клуб, в который можно попасть».

В ближайших планах федерации - поездка молодежной команды на соревнования в формате профессиональных матчей: в марте в Санкт-Петербург, затем - в Великий Новгород, и на майские праздники они примут участие в Пскове в Кубке Победы. 

«Мы хотим эту историю развивать, продолжать, поддерживать нашу молодежку, - подчеркивает Игорь Бортников. - Это правильное и нужное направление. Конечно, все это тоже сложно, тоже стоит денег. Вместо критики лучше бы помогли нам поискать спонсоров. Это была бы реальная поддержка. А критиковать легче всего».

Согласно одной из версий, слово «хоккей» произошло из языка индейцев-мохауков. Они некогда играли в похожую игру на траве. Она называлась «хогий», что означает «больно». Дело в том, что после игры побежденные подвергались наказанию. Сейчас псковский хоккей в ряде моментов напоминает об этой этимологической версии.

Спасти великую игру в нашем регионе пытаются многие. Привлекая спонсоров, изыскивая грантовые средства. Но обойтись без государственной поддержки вряд ли получится. «Для масштабного развития необходима госпрограмма», - уверен Игорь Бортников. Об этом говорится и в Программе развития хоккея Псковской области на период 2019-2024 годы, познакомиться с которой можно ЗДЕСЬ >>> .

А пока - «суровый бой ведут ледовые дружины», но не друг с другом, а с элементарным безденежьем.

Елена Никитина

Теги: #хоккей
Источник: Псковская Лента Новостей
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