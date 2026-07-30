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В Великих Луках обсудили будущее футбола: от массовых тренировок до побед «Луки-Энергии»

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Спорт в Великих Луках активно развивается в разных направлениях. В городе обновляются спортивные объекты, проходят соревнования, открываются возможности для занятий детей и взрослых. Но не менее важно поддерживать псковские профессиональные команды, успехи которых мотивируют юных спортсменов и объединяют болельщиков. Об этом пишет депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

Фото: Александр Козловский / Мах

Накануне депутаты Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина встретились с игроками и тренерским составом футбольного клуба «Луки-Энергия». Встречу организовал заместитель директора клуба Сергей Поварещенков.

«Сегодня у команды есть хорошие результаты. Футболисты одерживают уверенные победы. К примеру, в недавнем матче с "Череповцом" наша команда выиграла со счетом 3:0, с московским "Спартаком-2" — 2:0, а в матче с "Микситом" забили восемь мячей, завершив встречу со счетом 8:2», — напомнил парламентарий.

Участники встречи поговорили о развитии массового спорта, популяризации футбола среди детей и молодежи, поддержке талантливых ребят и сохранении преемственности поколений. По словам Александра Козловского, важно, чтобы у юных футболистов перед глазами были достойные примеры, а также понятный путь от первых тренировок до выступлений за команду своего города.

Депутаты также поблагодарили игроков и тренерский штаб за самоотдачу, красивую игру и достойное представление Великих Лук на футбольных полях.

«Желаю "Луки-Энергии" новых ярких матчей, уверенных побед и неизменной поддержки болельщиков!» — резюмировал Александр Козловский.
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Пресс-портреты

Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Ярышкина Юлия Александровна

Ярышкина Юлия Александровна

Депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва.

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