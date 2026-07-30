Сотрудники псковского УФСИН сдали нормативы ГТО на стадионе «Машиностроитель»

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове состоялось спортивное мероприятие по выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Участниками испытаний стали сотрудники аппарата управления и ИК-4 УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В программу сдачи нормативов вошли традиционные дисциплины, проверяющие силу, выносливость и скоростные качества участников: подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжки в длину с места, наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища из положения лежа, а также бег на различные дистанции. Все участники продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, успешно преодолев все этапы испытаний, отметили в УФСИН.

Результаты сдачи нормативов будут официально утверждены в установленном порядке, после чего станет известно, какие знаки отличия – золотые, серебряные или бронзовые – получат участники.

Как отметил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Денис Красносельский, участие сотрудников УИС в сдаче норм ГТО – это часть системной работы по поддержанию высокой физической формы личного состава, пропаганде здорового образа жизни и укреплению спортивных традиций в коллективе.