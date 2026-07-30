 
Спорт

Сотрудники псковского УФСИН сдали нормативы ГТО на стадионе «Машиностроитель»

0

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове состоялось спортивное мероприятие по выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Участниками испытаний стали сотрудники аппарата управления и ИК-4 УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В программу сдачи нормативов вошли традиционные дисциплины, проверяющие силу, выносливость и скоростные качества участников: подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжки в длину с места, наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища из положения лежа, а также бег на различные дистанции. Все участники продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, успешно преодолев все этапы испытаний, отметили в УФСИН. 

Результаты сдачи нормативов будут официально утверждены в установленном порядке, после чего станет известно, какие знаки отличия – золотые, серебряные или бронзовые – получат участники. 

Как отметил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Денис Красносельский, участие сотрудников УИС в сдаче норм ГТО – это часть системной работы по поддержанию высокой физической формы личного состава, пропаганде здорового образа жизни и укреплению спортивных традиций в коллективе.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026