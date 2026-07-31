 
Спорт

Псковский футбольный судья дебютирует в РПЛ в качестве помощника главного арбитра

0

Псковский футбольный судья Никита Матиеску дебютирует в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в качестве помощника главного арбитра. Судейская бригада под руководством Сергея Карасева назначена на матч второго тура между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в Махачкале 1 августа и начнется в 18:30 по московскому времени. Помогать Сергею Карасеву будут Андрей Филипкин и Никита Матиеску, резервным судьей выступит Николай Волошин. Видеоассистентами - Сергей Иванов и Сергей Чебан.

Другие назначения тура:

Пятница, 31 июля:

  • «Родина» (Москва) - «Ростов» - Данил Набока (VAR - Павел Шадыханов);

Суббота, 1 августа: 

  • «Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва) - Инал Танашев (Кирилл Левников);
  • «Акрон» (Тольятти) - «Рубин» (Казань) - Ян Бобровский (Иван Абросимов);
  • ЦСКА (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - Евгений Буланов (Василий Казарцев).

Воскресенье, 2 августа:

  • «Краснодар» - «Факел» (Воронеж) - Станислав Матвеев (Артур Федоров);
  • «Оренбург» - «Зенит» (Санкт-Петербург) - Евгений Кукуляк (Павел Кукуян);
  • «Ахмат» (Грозный) - «Спартак» (Москва) - Антон Фролов (Сергей Цыганок).
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026