Псковский футбольный судья дебютирует в РПЛ в качестве помощника главного арбитра

Псковский футбольный судья Никита Матиеску дебютирует в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в качестве помощника главного арбитра. Судейская бригада под руководством Сергея Карасева назначена на матч второго тура между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет в Махачкале 1 августа и начнется в 18:30 по московскому времени. Помогать Сергею Карасеву будут Андрей Филипкин и Никита Матиеску, резервным судьей выступит Николай Волошин. Видеоассистентами - Сергей Иванов и Сергей Чебан.
Другие назначения тура:
Пятница, 31 июля:
- «Родина» (Москва) - «Ростов» - Данил Набока (VAR - Павел Шадыханов);
Суббота, 1 августа:
- «Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва) - Инал Танашев (Кирилл Левников);
- «Акрон» (Тольятти) - «Рубин» (Казань) - Ян Бобровский (Иван Абросимов);
- ЦСКА (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - Евгений Буланов (Василий Казарцев).
Воскресенье, 2 августа:
- «Краснодар» - «Факел» (Воронеж) - Станислав Матвеев (Артур Федоров);
- «Оренбург» - «Зенит» (Санкт-Петербург) - Евгений Кукуляк (Павел Кукуян);
- «Ахмат» (Грозный) - «Спартак» (Москва) - Антон Фролов (Сергей Цыганок).