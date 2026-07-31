Псковский футбольный судья дебютирует в РПЛ в качестве помощника главного арбитра

Псковский футбольный судья Никита Матиеску дебютирует в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в качестве помощника главного арбитра. Судейская бригада под руководством Сергея Карасева назначена на матч второго тура между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в Махачкале 1 августа и начнется в 18:30 по московскому времени. Помогать Сергею Карасеву будут Андрей Филипкин и Никита Матиеску, резервным судьей выступит Николай Волошин. Видеоассистентами - Сергей Иванов и Сергей Чебан.

Другие назначения тура:

Пятница, 31 июля:

«Родина» (Москва) - «Ростов» - Данил Набока (VAR - Павел Шадыханов);

Суббота, 1 августа:

«Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва) - Инал Танашев (Кирилл Левников);

«Акрон» (Тольятти) - «Рубин» (Казань) - Ян Бобровский (Иван Абросимов);

ЦСКА (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - Евгений Буланов (Василий Казарцев).

Воскресенье, 2 августа: