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Псковские футболистки стали победителями всероссийских соревнований «Кожаный мяч»

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Завершился финальный этап всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч — Лига юных футболистов», посвященных памяти Никиты Симоняна. Состязания прошли в Волгограде при поддержке Российского спортивного фонда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, регион представляла команда девочек ФК «Псков» 2011–2012 годов рождения. В финальном матче за первое место псковички со счетом 4:0 обыграли московскую команду «Надежда». Игра состоялась на волгоградском стадионе «Зенит».

Фотография футбольного клуба «Псков»

Также девушки получили индивидуальные награды. Лучшим игроком команды стала Елизавета Иванова, лучшим нападающим турнира выбрали Валерию Тимофееву, самым ценным игроком турнира признана София Шайдурова. 

Соревнования собрали 16 сильнейших команд России, которые ранее стали победителями региональных этапов. В четвертьфинале псковская команда обыграла команду «Торпедо» из Ижевска со счетом 9:1. В полуфинале девушки одержали победу над владимирским «Торпедо» — 3:0.

Подготовку команды обеспечивает тренерский дуэт Андрея и Елены Колышевых.

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