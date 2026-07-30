Отряды из Невельского района достойно представили Псковскую область на окружном этапе «Зарницы 2.0»

На окружном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» отряды из Псковской области заняли призовые места, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

В средней возрастной категории отличилась команда «Опять 5». Она заняла 2-е место в командных состязаниях по тактической подготовке.

В специальной возрастной категории команда «Наследие ВОИН60» получила четыре призовых места в командных состязаниях: 2-е место — тактическая подготовка; 2-е -место радиационная, химическая и биологическая защита; 3-е место — огневая подготовка; 3-е место — выживание в экстремальных условиях.

Команда специальной категории «Наследие ВОИН60» заняла 3-е место в общем зачете по округу и теперь отправится на Всероссийский финал, который пройдет в Волгоградской области.

Окружной этап «Зарницы 2.0» прошел с 22 по 28 июля в Вологодской области. За выход в финал боролись отряды средней возрастной категории — школьники 11–13 лет, а также специальной категории, объединившей юношей и девушек 18–23 лет. В средней возрастной категории на место в финале претендовали 11 отрядов, а в специальной — семь.

Участники соревновались по семи условно-военным специальностям: командиры, связисты, военкоры, инженеры-саперы, медики, штурмовики и операторы беспилотных аппаратов. Также в программу вошли отрядные испытания по тактической медицине, огневой и тактической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, выживанию в экстремальных условиях, инженерному оборудованию и маскировке позиций.

Соревнования проводятся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», организаторами выступают Движение Первых, «Юнармия» и Центр «ВОИН».