Спорт

Российский хоккеист рассказал о жизни в псковском монастыре

Российский хоккеист Николай Жердев рассказал о жизни в псковском монастыре. Интервью со спортсменом опубликовано на портале «Чемпионат».

Фото: портал «Чемпионат»

Николай Жердев рассказал корреспонденту издания, что у него были большие проблемы с алкоголем: «Я понял, что алкоголь начал меня убивать. Он мешал развиваться моей карьере, постоянно влезал в мои планы, выигрывал у меня дуэль».

Тогда знакомые посоветовали хоккеисту съездить в Псков в Свято-Благовещенскую Никандрову пустынь.

«Познакомился там с очень хорошими людьми, которые направили меня на нужный путь. Наместник монастыря, архимандрит Спиридон и иеромонах Агафангел сделали для меня многое. Не было никаких докторов, никаких психологов. Хотя они, наверное, тоже в какой-то степени психологи. Они беседовали со мной, слушали, что мной происходит и объясняли, почему это происходит», - отметил Жердев и добавил, что пробыл в монастыре две недели, но после стал туда приезжать на регулярной основе.

«Знаете, никаких сложностей в монастырской жизни я для себя не почувствовал. Общался с людьми, ходил в храм, посещал службы. Причащался, исповедовался. Много времени находился наедине с собой. Жил в отдельной келье. Долго, порой до полуночи или до часу ночи, разговаривал с отцом Агафангелом. Он мне рассказывал, почему со мной происходят такие вещи и что нужно менять в жизни. Я ему рассказывал про неудавшуюся поездку в Рязань, про рижское «Динамо». Он расставлял все акценты по местам. Каких-то вещей я не понимал, но он все раскладывал по полочкам», - говорится в интервью.

Кроме того, спортсмен рассказал, что побывал в Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре: «Не жил в нем, а просто посмотрел на это замечательное место, проникся его духом».