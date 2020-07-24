Спорт

Спортзал на миллион делают в сельской школе Порховского района

Завершается ремонт спортивного зала Павской средней школы в Порховском районе. Работы ведутся в рамках партийного проекта «Детский спорт» и нацпроекта «Образование». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

В спортзале покрашен потолок, заменены 14 окон - установлены стеклопакеты. Также здесь появились новые двери, в том числе и противопожарная входная. Сейчас рабочие приступили к покраске стен. Впереди - замена и покраска пола. Все работы будут завершены к началу учебного года. Всего на ремонт спортзала из федерального бюджета выделен 1 млн рублей.

«В этом году по нацпроекту будут отремонтированы и оборудованы спортивные залы в 19 районных и сельских школах Псковской области. На эти цели направлено более 18 млн рублей. Качественно отремонтированный, красивый и оборудованный спортзал будет влиять не только на проведение уроков физкультуры, но и на воспитание спортивного поведения, в целом, на привлечение ребят к здоровому образу жизни», - отметил региональный координатор партпроекта «Детский спорт», вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин.