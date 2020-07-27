Спорт

Псковскую гребную базу отремонтируют за счет средств облсовпрофа

Псковская гребная база – собственность облсовпрофа, и вопросов о передаче ее кому-либо не стоит. Об этом заявил председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов сегодня, 4 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

Гость студии отметил, что вопросы по спортивным объектам облсовпрофа сдвинулись с «мертвой точки».

Так, руководством профсоюза были проведены переговоры с региональным спорткомитетом.

«Мы берем на себя ремонтные работы, которые ранее не производились, план ремонтных работ будет утверждаться на следующий год. Гребная база - это собственность профсоюзов, и вариантов о ее передаче не стоит», - заверил Игорь Иванов.

Кроме того, решен вопрос со спортивной базой в Корытово. Она сдана в аренду Федерации кикбоксинга. В дальнейшем имеются планы оборудовать там воркаут-площадку. Также не останется без внимания вопрос с ремонтом данной спортбазы. В настоящий момент этот вопрос находится в стадии обсуждения.

«Когда профсоюз поддерживает массовый спорт и проводит различные спартакиады, это затягивает как молодежь, так и членов профсоюза», - уверен Игорь Иванов.