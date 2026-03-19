Приоритеты развития спорта в Псковской области назвал глава Всероссийской федерации хоккея на траве

Предложения по развитию спорта в Пскове сформировали по итогам круглого стола с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и известных российских спортсменов, сообщил в эфире радио ПЛН FM депутат Псковской городской Думы, президент Всероссийской федерации хоккея на траве Антон Мороз.

Гость студии уточнил, что стал одним из инициаторов проведения встречи и участвовал в её подготовке. По его словам, мероприятие прошло при поддержке губернатора и объединило представителей региональной власти, спортивного сообщества и титулованных спортсменов федерального уровня.

Антон Мороз отметил, что участники сосредоточились не на отчётах, а на выработке конкретных предложений:

«Выступления были не докладами о том, как обстоят дела, а системой предложений и запросов, которые спортсмены направляют в адрес исполнительной и законодательной власти, чтобы понимать, каким образом развивать спорт на территории региона».

По словам президента Всероссийской федерации хоккея на траве, обсуждение продолжалось дольше запланированного времени из-за большого количества вопросов и содержательной дискуссии. Участники рассмотрели как нормативные аспекты, так и практические механизмы развития отрасли.

Ключевым итогом встречи Антон Мороз назвал общий вывод о приоритете массового спорта:

«Основной вывод, который сделали все участники круглого стола, — без массового спорта невозможен спорт высших достижений. Поэтому внимание массовому спорту нужно уделять максимально — и административный ресурс, и финансирование, и партнёрство с бизнесом».

Он также обратил внимание на существующие проблемы:

«Очень большое количество людей хотели бы заниматься спортом, но не всегда имеют возможность из-за нехватки инфраструктуры и тренерского состава».

При этом участники обсуждения, по его словам, определили пути решения этих задач и договорились о дальнейшем взаимодействии с федеральными структурами:

«Мы сформировали повестку и обозначили вопросы, которые федеральные спикеры взяли на заметку. Теперь они понимают, как можно помогать Псковской области в развитии спорта».

Антон Мороз подчеркнул, что регион намерен развивать как массовый, так и профессиональный спорт, опираясь на поддержку властей и взаимодействие с федеральным уровнем.

Напомним, круглый стол на тему «Комплексный подход к развитию спорта на территории Псковской области: массовость или высшие достижения?» прошел в здании правительства Псковской области 17 марта.