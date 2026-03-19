«Олимпийский диктант» в режиме онлайн стартует на ПЛН

Началась Пятая просветительская акция «Олимпийский диктант». В этом году она приурочена к 70-летию первого участия советских спортсменов в VII Олимпийских зимних играх в Кортина д’Ампеццо (1956 года).

Сегодня, 19 марта, все желающие в режиме онлайн на сайте Псковской Ленты Новостей могут проверить свои знания об Олимпийских играх, узнать много нового о спортивных достижениях и получить именной сертификат о прохождении «Олимпийского диктанта».

Принять участие в акции в онлайн-формате на сайте Псковской Ленты Новостей можно с 09:00 19 марта по 00:00 20 марта по московскому времени.

Также принять участие в акции в режиме офлайн можно во всех федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях высшего образования, подведомственных Министерству спорта РФ, в том числе на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Организацию и проведение акции осуществляет Великолукская олимпийская академия при поддержке Великолукской государственной академии физической культуры и спорта и Олимпийского комитета России.

Просветительская акция «Олимпийский диктант» впервые была проведена 22 марта 2022 года по инициативе Великолукской олимпийской академии, Музея спорта и олимпийского движения Псковского края. Главной площадкой проведения диктанта стала ВЛГАФК.

За период с 2022 по 2025 год в «Олимпийском диктанте» приняли участие 3686 человек в очном и онлайн-форматах, что подтверждает устойчивый интерес к акции и её образовательную значимость.

Предыдущие четыре года онлайн-площадкой для «Олимпийского диктанта» выступала Псковская Лента Новостей.