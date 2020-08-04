Спорт

Псковские спортсмены с инвалидностью вернулись с соревнований со множеством наград

Завершился Межрегиональный спортивный фестиваль среди инвалидов Северо-Запада России с поражением опорно-двигательного аппарата, который проводился с 1 по 6 августа в Ленинградской области, рассказали Псковской Ленте Новостей в областной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Организатором выступила Санкт-Петербургская городская организация ВОИ.

Участники соревнований продемонстрировали, каких успехов могут добиться люди с инвалидностью в спорте. Из 10 регионов Северо-Запада выступали лучшие атлеты. Они сражались за медали в девяти видах спорта: дартс, пулевая стрельба, настольный теннис, пауэрлифтинг, гонка на инвалидных колясках, мини-ориентирование, бочча, соревнования по плаванию и настольные спортивные игры народов мира

Спортсмены от Псковской областной ВОИ, представлявшие на соревнованиях Псковскую область, показали высокие результаты и возвращаются домой с большим количеством наград.

Александр Трофимов: 3 золотых, серебряная и бронзовая медали.

Ольга Огинская: 2 золотых и бронзовая медали.

Владимир Петров: золотая и 3 бронзовых медали.

Валерий Иванов: золотая и бронзовая медали.

Артем Ишин: 2 бронзовые медали.

16 наград разного достоинства завоевали псковские спортсмены и заняли третье место в общекомандном зачете.