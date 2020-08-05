Спорт

Великолукские велогонщицы завоевали «золото» и «серебро» чемпионата России

Великолукские спортсменки, 25-летняя Маргарита Сырадоева и 22-летняя Ирина Иванова, завоевали «золото» и «серебро» чемпионата России по велоспорту в Ижевске. Девушки стали победителями самой престижной дисциплины - «Шоссе - критериум 20-40 км» - многодневной гонке, состоящей из четырех этапов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Обе спортсменки занимаются в великолукском филиале Центра спортивной подготовки Псковской области. Велогонщицы являются членами сборной России по велоспорту. Девушки являются многократными призерами национальных чемпионатов в групповых гонках, а также принимали участие в чемпионатах мира и Европы.

Для мастера спорта по велогонкам Маргариты Сырадоевой победа такого уровня стала второй в карьере. Прошлый ее успех пришелся на 2018 год, когда она поднялась на высшую ступень национального чемпионата в Воронеже. В этом году в преддверии чемпионата России в Ижевске состоялись велосостязания за национальный Кубок, где Маргарита Сырадоева стала сначала третьей в индивидуальной гонке на 25 километров, затем поднялась на вторую ступень пьедестала в групповой гонке на дистанции в 80 километров.

Подготовка к стартам была непростой, рассказал тренер Вячеслав Тарасов. Во время действия ограничительных мероприятий девушки тренировались самостоятельно, под дистанционным контролем тренера. Индивидуальные тренировки начались после изменений, внесенных в указ губернатора области. Далее спортсменки прошли подготовку в Санкт-Петербурге в составе профессиональной команды «Сестрорецк», за которую они выступают. «Усердными стараниями Маргарите и Ирине достались их призовые места», - подчеркнул Вячеслав Тарасов.

В настоящее время спортсменки готовятся к участию в чемпионате России по велоспорту в индивидуальной и групповой гонках. Мероприятие состоится с 13 по 17 августа в Самаре. В рамках состязаний пройдет отбор спортсменов для участия в чемпионате мира и чемпионате Европы.

Добавим, что старты женского велосезона в Ижевске стали первыми федеральными соревнованиями после снятия ограничений, введенных ранее из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции.