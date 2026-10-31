Сборная Псковского филиала университета ФСИН завоевала «серебро» на региональном чемпионате по футзалу

Сборная Псковского филиала университета ФСИН завоевала второе место на чемпионате Псковского регионального отделения общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» по футзалу, который прошел в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в университете.

Фотографии: Псковский филиал университета ФСИН

За призовые места боролись представители региональных силовых структур. По итогам турнира спортсмены Псковского филиала университета ФСИН России завоевали «серебро», уступив в финальном матче победу команде УФСБ России по Псковской области.

«Матчи получились напряженными и интересными. Каждый старался внести свой вклад в общий результат. Второе место – итог нашей совместной работы и стимул двигаться дальше, совершенствовать мастерство и добиваться новых успехов», – отметил играющий тренер сборной, старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Василий Кучмук.